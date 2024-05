Boato nella notte: bomba rudimentale davanti alla villa di un imprenditore

FRANCAVILLA FONTANA - Il boato ha svegliato diversi residente di contrada Cantagallo, in agro di Francavilla Fontana. Un soggetto col volto incappucciato ha posizionato un ordigno rudimentale di fronte al cancello della villa di un imprenditore. L'esplosione ha danneggiato lo stesso cancello, oltre a parte del muro perimetrale. Ovviamente, anche l'imprenditore e i suoi famigliari si sono svegliati, allarmati. E' accaduto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, intorno alle 4:30.

I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, guidati dal capitano Alessandro Genovese, stanno indagando sull'episodio. Ancora da analizzare la bomba rudimentale, per comprenderne la composizione. Le immagini di alcune telecamere hanno restituito parte della dinamica: un uomo ha posizionato l'ordigno, per poi salire in auto, atteso da un complice. I militari sono giunti sul posto nell'immediatezza del fatto, allertati dalla vigilanza. La zona non è isolata: alcune ville sono abitate sia in estate che in inverno.

Sulla vicenda, nella mattinata di sabato, è intervenuta Fai - Associazione antiracket di Francavilla Fontana ets. In una nota esprime "la vicinanza alla persona e alla famiglia coinvolta, ma anche la nostra preoccupazione per l'episodio accaduto. Episodi come questo fanno ritornare alla mente momenti più tragici della vita sociale e imprenditoriale della città negli anni passati". "Senza lanciare allarmismi", dall'associazione si invita "chiunque a sporgere denuncia, ricordando che il nostro sodalizio è sempre al fianco di chi fa della legalità la propria ragione di vita e contro qualsiasi atto di sopraffazione e sopruso".

Articolo aggiornato alle 12:32 (comunicato Fai)