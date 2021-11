"Boato seguito da scia luminosa": numerose segnalazioni nel Brindisino

Un boato, seguito da una scia luminosa. Numerose persone hanno assistito intorno alle ore 19 di oggi (10 novembre) all’insolito fenomeno fra le province di Brindisi e Lecce. Il primo pensiero è andato all’impatto di una meteora con l’atmosfera terrestre. Qualcuno ha anche pensato a un aereo che ha infranto la barriera del suono. Come si evince anche da decine di commenti pubblicati sui social network, da nord a sud della provincia di Brindisi il boato è stato udito distintamente. Qualcuno ha anche visto la scia luminosa. Si tratta di un evento raro, che ha destato una certa impressione. Un fenomeno analogo era stato documentato nel settembre 2012 (come si vede in questo video) da un automobilista che percorreva la superstrada per Bari, nel territorio di Fasano, grazie a una telecamera fissa montata a bordo dell'auto. Al momento non vi sono foto e video dell'episodio odierno.