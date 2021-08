Covid, Puglia: contagi in continuo aumento, un decesso a Brindisi

BRINDISI – Nuovo picco estivo di contagi da Covid 19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati atri 213 casi positivi: un numero che non si registrava da mesi. In un giorno sono stati effettuati altri 11.623 tamponi. La nuova ondata pandemica sta colpendo con maggiore intensità il Salento, meta di migliaia di turisti provenienti da tutta Italia e da paesi esteri. Solo in provincia di Lecce, infatti, si sono registrati 61 nuovi casi. I restanti 152 sono così distribuiti: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia at, 25 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

In provincia di Brindisi è avvenuto l’unico decesso rilevato dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. Si tratta di un 78enne di Brindisi, ricoverato presso il reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove attualmente sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 2 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

A livello regionale sono 94 i pazienti in ospedale (due in più rispetto a ieri). In un giorno sono guarite altre 78 persone, per un totale di 247.212 dall’inizio della pandemia, ma il numero di attualmente positivi sale a 2.585, 133 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.923.726 test: 247.212 sono i pazienti guariti; 2.585 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.468 così suddivisi: 95.882 nella Provincia di Bari; 25.907 nella Provincia di Bat; 20.173 nella Provincia di Brindisi; 45.588 nella Provincia di Foggia; 27.796 nella Provincia di Lecce; 39.851 nella Provincia di Taranto; 856 attribuiti a residenti fuori regione; 415 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.