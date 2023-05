Bomba d'acqua nel Brindisino: allagamenti a Francavilla. Anche in un reparto dell'ospedale

FRANCAVILLA FONTANA - I metereologi avevano avvisato: "attenzione ai temporali improvvisi", la Protezione civile aveva diramato una nota di Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e attorno alle 14 di oggi, martedì 30 maggio Francavilla Fontana è stata colpita da una bomba d'acqua. Quartiere Musicisti e via Di Vagno, si sono allagati. Una situazione che si verifica ormai da anni e su cui l'amministrazione comunale è a lavoro. Gli allagamenti hanno coinvolto anche alcune strade della zona industriale sita sulla strada per Grottaglie. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i locali dall'acqua che aveva raggiunto diversi centimetri di altezza. Acqua caduta dal soffitto in un reparto dell'ospedale Camberlingo, il pavimento è diventato inutilizzabile e pericoloso.