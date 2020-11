Boato a Mesagne: bomba carta vicino abitazione, danni e paura

MESAGNE - Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 22 di sabato 7 novembre in via Di Vittorio a Mesagne davanti al cancello di una villetta. Si tratta del quartiere Seta. Lo stesso quartiere dove poche ore prima è stata trovata una Giulietta rubata tre giorni fa a Lizzanello, Lecce. L'esplosione ha danneggiato la pensilina di un'abitazione, sul posto si è recata una pattuglia del locale commissariato di Polizia e i vigili del fuoco chiamati per una verifica statica.

Danni anche ad alcune suppellettili poste nella veranda e al portone di ingresso. Il boato è stato udito in diverse zone della città. Da quanto si apprende nella villetta presa di mira dai malviventi abita un uomo noto alle forze dell'ordine, G.P. insieme alla sorella. Al vaglio l'ipotesi che l'attentato dinamitardo è collegato con l'auto rubata ritrovata nel tardo pomeriggio.

Foto da www.quimesagne.it