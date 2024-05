Bomba sulla saracinesca: quarto attentato ai danni di negozio di alimentari

SAN PIETRO VERNOTICO - Il boato è stato udito nitidamente da centinaia di metri di distanza. In molti si sono svegliati di soprassalto. I locali, ancora pieni di avventori data la serata di festa, si sono svuotati nell'arco di pochi minuti. La paura è stata tanta. Nuovo attentato dinamitardo ai danni del negozio di alimentari di via Carrozzo a San Pietro Vernotico della famiglia Marangio. Nuovo attacco della criminalità nei confronti di persone che nulla hanno a che fare con gli ambienti malavitosi. Ai danni di un territorio. Con ogni probabilità si tratta di un ordigno ad alto potenziale se si considera che la saracinesca si è deformata e si è staccata parte della cornice della porta di ingresso. La vetrata di un locale posto dall'altro lato della strada è andata in frantumi.

L'esplosione poco dopo l'una della notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. Sul posto si sono recate alcune pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco per il sopralluogo del caso. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona. Solo pochi minuti prima dell'esplosione da quel tratto di strada sono passati veicoli con a bordo gruppi di giovani che rincasavano dopo aver trascorso la serata nei vicini locali. Si tratta di un negozio sito in pieno centro storico e di una serata 'festiva'.

Come già anticipato il negozio in questione è stato preso di mira diverse volte. Quattro per la precisione. Nell'arco di poco più di un anno. Il primo atto intimidatorio risale alla sera del 17 ottobre 2022: davanti alla saracinesca fu fatto esplodere un ordigno. Erano le 21.30. Il 6 febbraio successivo nuovo colpo: la saracinesca fu cosparsa di liquido infiammabile e fu appiccato il fuoco. Pochi giorni dopo la stessa saracinesca fu crivellata di colpi.

Nei giorni successivi un 20enne fu arrestato perché trovato con droga, due pistole scacciacani prive di tappo rosso e due candelotti con miccia, uniti con nastro adesivo del peso di 60 grammi cadauno nonché materiale per l’accensione dell'ordigno. Abitava nei pressi dell’attività commerciale presa di mira. Sin dal primo attentato è stata esclusa la pista del racket. Le indagini, condotte dai carabinieri della locale stazione, portano verso un'altra direzione: si scava nella sfera privata della famiglia vittima di questi episodi. Si tratta di persone incensurate che nulla hanno a che fare con gli ambienti criminali.

