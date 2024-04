Bomba esplode sotto a una macchina: si indaga su grave atto intimidatorio

TORRE SANTA SABINA – Un ordigno rudimentale piazzato sotto a una macchina. Il grave atto intimidatorio si è verificato stanotte (martedì 30 aprile) a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno. Il veicolo, una vecchia Mini One, era parcheggiato in via dei Tulipani, nei pressi dell’abitazione del proprietario.

Intorno alle ore 2 si è sentita un’esplosione. La deflagrazione ha danneggiato la carrozzeria, senza provocare un incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Il proprietario sarebbe incensurato. Si indaga per far luce sugli autori e sul movente dell’attentato.

