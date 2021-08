Ultimi focolai sulla litoranea: vigili del fuoco impegnati nelle bonifiche

BRINDISI - I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere a tacere gli ultimi scampoli del vasto incendio che domenica pomeriggio (1 agosto) ha devastato canneti e macchia mediterranea lungo un ampio tratto della litoranea nord di Brindisi, fra Acque Chiare e Giancola, costringendo i bagnanti ad abbandonare le spiagge. Intorno alle ore 20 la parte più consistente dell'emergenza è rientrata, ma alcuni roghi continuavano a svilupparsi a macchia di leopardo. In tarda serata, dopo aver smaltito altri interventi, sul posto hanno operato contemporaneamente tre mezzi di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per bonificare i focolai residui.

L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio, in tre punti diversi. Il caldo afoso e il vento di scirocco hanno fatto precipitare rapidamente la situazione. Polizia, guardia di finanza, carabinieri e Pollizia Locale hanno collaborato nella gestione della viabilità. La Protezione civile del Comune è intervenuta per garantire la sicurezza dei bagnanti. Dopo le 23, sul posto si è recata anche una pattuglia dell'istituto di vigilanza Vigilnova, in ausilio ai vigili del fuoco per esigenze di viabilità. Le fiamme, inffatti, lambivano la carreggiata.