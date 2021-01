Coprifuoco e ordinanza non fermano i botti: danni a una chiesa

BRINDISI – L’ordinanza anti botti, come nelle peggiori tradizioni della notte di San Silvestro, anche quest’anno è stata violata da migliaia di persone. Al momento, fortunatamente, non si hanno notizie di feriti. I danni, però, non sono mancati. Il più rilevante è stato registrato al rione Perrino, a Brindisi, dove un petardo, poco dopo la mezzanotte, ha mandato in frantumi la vetrata della facciata principale della chiesa “Cuore immacolato” di Maria.

Lo scoppio, fra le tante esplosioni di una nottata in cui il coprifuoco anti Covid scattato alle ore 22 non ha sortito alcun effetto, è stato percepito chiaramente da numerosi residenti, che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Schegge di vetro sono cadute sul pavimento della parrocchia. L’edificio, al momento inagibile, dovrà essere messo in sicurezza. E’ un danno non trascurabile, insomma, quello subito dalla parrocchia, punto di riferimento dell’intero quartiere.

Gallery