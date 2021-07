Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, finisce ai domiciliari

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato un 49enne del luogo, in atto sottoposto all’obbligo di dimora in Brindisi, poiché colpito da un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Brindisi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.