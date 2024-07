Accusati di estorsione per un debito di droga non pagato: in tre davanti al gip

BRINDISI - A qualche giorno dall'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per un presunto episodio estorsivo causato da un debito di droga, i tre indagati sono comparsi - in tempi differenti - davanti al gip del tribunale di Brindisi. Sabato 29 giugno 2024, gli agenti della squadra mobile di Brindisi hanno eseguito la misura custodiale, firmata dal giudice Vittorio Testi. Le indagini, coordinate dal pm Luca Miceli, hanno condotto in carcere N.S. (35enne di Brindisi), G.D. (35enne di Bitonto, Bari) e J.L. (33enne nato ad Acquaviva delle Fonti e residente a Bari). Gli indagati hanno preferito non rispondere alle domande del gip Testi. I tre si trovano attualmente in strutture carcerarie differenti.

Ieri, mercoledì 3 luglio 2024, il 35enne brindisino, assistito dall'avvocato Laura Beltrami, ha optato per il silenzio. Il giorno precedente era già toccato a J.L., assistito dagli avvocati Nicola Quaranta e Fabio Sanise. Oggi, giovedì 4 luglio, è stato il turno di G.D, assistito dagli avvocati Luigi Ventola e Nicola Pasculli. Come detto, la scelta di non rispondere accomuna i tre indagati. Il primo si trova attualmente presso la casa circondariale di Brindisi, il secondo in quella di Bari e il terzo in quella di San Gimignano, in provincia di Siena. Questi ultimi due si trovavano già in carcere quando sono stati interessati dalla misura. Adesso le difese possono approndire le contestazioni per valutare una strategia, in attesa della chiusura delle indagini.

Le investigazioni della squadra mobile brindisina sono partite in seguito alla denuncia della vittima. L'uomo, a causa di un arresto, non sarebbe stato in grado di onorare un debito di droga. Insieme a N.S. avrebbe acquistato dai due indagati del Barese 250 grammi di cocaina ciascuno, al prezzo di 45 euro al grammo. La vittima non avrebbe quindi pagato 11.250 euro. Per il tramite del brindisino, gli altri due indagati avrebbero fatto pressioni per ottenere la restituzione della somma pattuita. La vittima ha raccontato di essere stato costretto a cedere due autovetture all'indagato brindisino, che poi le ha "girate" agli altri due.

La prima ipotesi di reato riguarda la cessione di droga, causa del mancato saldo del debito da parte della vittima, che avrebbe portato alla seconda contestazione: l'estorsione in concorso. G.D. e J.L. sono ritenuti dagli investigatori i concorrenti morali in funzione di mandanti, mentre il brindisino N.S. il concorrente materiale, mediatore tra le parti e latore della maggior parte delle richieste estorsive. C'è da specificare che, come detto sopra, le indagini non sono chiuse. Si parla anche di uomini armati che da Bitonto sarebbero giunti a Brindisi per cercare il debitore insolvente, ma l'aggravante dell'uso delle armi non viene contestata perché mancano in questo caso i riscontri.