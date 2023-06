Accusato di tentato omicidio: l'indagato si difende davanti al gip

BRINDISI - Ha preferito rispondere alle domande del gip del Tribunale di Brindisi, Barbare Nestore, il 52enne brindisino arrestato lunedì 26 giugno scorso con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di Vittorio Corsa, assistito dal suo legale Andrea D'Agostino. Corsa, come emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Brindisi e coordinate dal pm della Procura del capoluogo, Gualberto Buccarelli, il 31 maggio scorso avrebbe ferito, con un paio di forbici, al Paradiso un 57enne brindisino, tra l'altro suo "compare" di nozze. L'uomo si presentò lo stesso giorno al Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, con due ferite da taglio sull'emitorace sinistro. L'arma ha incontrato una costola, che è stata fratturata. Anche un polmone è stato interessato, ma in maniera non grave. L'uomo se la caverà, fortunatamente, con una prognosi di 40 giorni.

Le indagini degli agenti della Squadra Mobile, diretta dal vice questore Rita Sverdigliozzi, hanno dovuto fare i conti con svariate "resistenze", anche da parte della stessa vittima e delle persone a lui vicine. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Corsa, tra l'altro, la gip Nestore dice esplicitamente: "I soggetti coinvolti appartengono ad ambienti criminali in cui l'omertà e la successiva vendetta privata appaiono preferibili alla collaborazione con le forze dell'ordine". E infatti la stessa vittima e altre tre persone risultano indagate nel medesimo procedimento per favoreggiamento. Il 57enne brindisino ha indicato quali colpevoli del ferimento due fantomatici cittadini extracomunitari. Gli agenti della Mobile trovano strani questo e altri dettagli del racconto della vittima. E decidono di vederci chiaro.

Mettono sotto controllo alcuni telefoni e, passo dopo passo, si fanno la loro idea: la lite al Paradiso è scoppiata, per futili motivi, tra l'altro, e vede il coinvolgimento non di due ipotetici cittadini stranieri, ma dello stesso Vittorio Corsa. E passano a intercettare il telefono di quest'ultimo indagato. Il presunto aggressore dice, in un caso, di essere sparito per una settimana ma poi di essere andato al Paradiso a "sgommare" con l'auto, sfidando apertamente la vittima. Lo stesso si lascia scappare la genesi dell'episodio: una lite con il cognato della vittima - altro indagato in questo procedimento - per motivi non ancora chiariti. Tornando all'interrogatorio di garanzia, che si è svolto oggi (29 giugno) presso il carcere di Brindisi - dove Corsa è recluso -, il presunto aggressore ha provato a difendere la propria posizione, specificando di essersi anche riappacificato successivamente con la vittima.