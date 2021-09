Lutto al Perrino: addio alla dottoressa Quarta, "seconda mamma" per i ragazzi talassemici

BRINDISI - Lutto all'ospedale Perrino di Brindisi, è venuta a mancare nella notte tra il 24 e il 25 settembre la dottoressa Antonella Quarta, responsabile del centro di Microcitemia del nosocomio brindisino. La dottoressa ha affrontato con coraggio e dignità una lunga malattia.

Antonella Quarta è stata in servizio per oltre un ventennio. Punto di riferimento per tanti ragazzi talassemici, veniva considerata una "seconda mamma" per l'approccio professionale ma dolce allo stesso tempo. I ragazzi la vedevano spesso, poiché costretti a recarsi in reparto ogni due settimane. La dottoressa Quarta è stata spesso impegnata negli appelli per le raccolte di sangue.

I colleghi, il dottor Domenico Pastore, primario di Ematologia, i volontari dell'Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) Brindisi e le centinania di pazienti la riocordano con grande commozione. Lascia il marito e due figli gemelli. I funerali si svolgeranno domani (domenica 26 settembre) alle 12 presso la chiesa San Vito al rione Commenda.