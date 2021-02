Al controllo rifiuta di sottoporsi al test antidroga, denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno denunciato un 20enne del luogo poiché si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la verifica dei requisiti psico-fisici per la guida dell’auto. L’ uomo, controllato alla guida dell’autovettura in una piazza, è stato trovato in possesso di 0,45 grammi di marijuana e nella circostanza si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare se fosse sotto l’effetto della sostanza stupefacente. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, la patente di guida ritirata e il veicolo affidato ad altra persona.