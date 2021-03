Alla guida in stato di alterazione e con la droga, rifiuta gli accertamenti: denunciato

Si tratta di un 25enne del posto, fermato in una via del centro dai carabinieri del Nor. Aveva oltre 4 grammi di hashish e marijuana nel giubotto

BRINDISI - I carabinieri della compagnia Nor di Brindisi, hanno denunciato un 25enne del luogo perchè era alla guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato fermato in una via del centro della città e durante i controlli i militari hanno accertato che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e alla specifica richiesta di sottoporsi agli accertamenti sanitari, il 25enne si è rifiutato. L’automobilista è stato anche segnalato alla prefettura per detenzione di stupefacente ad uso personale. Durante la perquisizione i carabineiri hanno trovato oltre 4 grammi di hashish e marijuana, nascosti nella tasca del suo giubbotto.