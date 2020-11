Alloggio popolare occupato abusivamente, in atto lo sgombero

BRINDISI - Grosso dispiegamento di forze in via Sant’Angelo per lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente al civico 18. Trattasi di una casa popolare di proprietà del Comune di Brindisi. Sul posto Polizia Locale, carabinieri, poliziotti del Reparto Mobile, Digos e Guardia di finanza. La situazione al momento è tranquilla. Non si registrano tensioni.

Seguono aggiornamenti