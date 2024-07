L'amara scoperta all'ex Lido Poste: carcassa di delfino sulla riva

BRINDISI - Amara sopresa all'alba di oggi, martedì 16 luglio 2024, sulla spiaggia dell'ex Lido Poste, Brindisi. Praticamente sulla battigia, era adagiata una carcassa di delfino. Se non sembrano esserci dubbi sulla specie, ce ne sono tanti, ovviamente, sulle cause della morte dell'esemplare di mammifero marino. Nelle acque brindisine e adiacenti i delfini non sono rari.

E, purtroppo, la cronaca segnala anche qualche spiaggiamento e relativo ritrovamento di carcasse. Questa potrebbe essere stata portata a riva dalla corrente, visto lo stato avanzato di decomposizione, come si evince dalle foto. Occorrerà rimuoverlo a breve, dato che si trova nei pressi di una spiaggia attrezzata.