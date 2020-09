Brindisi, ancora degrado e inciviltà nel parco Cillarese

BRINDISI - "Mio figlio stava giocando al parco, al Cillarese, quando a un certo punto mi sono resa conto della presenza di una siringa usata. Per fortuna me ne sono accorta in tempo". E' lo sfogo di una nostra lettrice, che documenta l'incontro indesiderato con tanto di foto. La sua speranza è che gli operatori ecologici vadano subito a pulire, perché è molto pericoloso, in quanto il parco è frequentato soprattutto da famiglie. Non è la prima volta che i frequentatori si lamentano del degrado dell'area verde della città.

"Ma quando si decide il Comune a installare le telecamere?" si chiede un altro lettore di BrindisiReport che qualche giorno fa ha segnalato, oltre all'inciviltà di alcuni frequentatori del parco, anche l'assenza di illuminazione dopo il calar del sole. Le foto documentano inoltre la presenza di immondizia varia in mezzo al verde. Un peccato vedere ridotto così il polmone di Brindisi.

Non è la prima volta che i frequentatori si lamentano, oltre che della sporcizia, anche della scarsa illuminazione. Era già successo un anno fa: un video mostrava le difficoltà incontrate nell'attraversare il parco completamente al buio.