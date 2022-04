Ancora un incendio nella notte: coinvolta un'auto, intervento dei vigili del fuoco

BRINDISI - Ancora un rogo nella notte. E' accaduto a Brindisi, in via Aspromonte nella notte tra l'8 e il 9 aprile, all'1:30 circa. A fuoco una Peugeot 107. Una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto. Presenti anche i carabinieri. Nella zona non vi sono telecamere.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e hanno evitato che l'incendio si propagasse alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. I carabinieri conducono le indagini sull'incendio. Al momento, si esclude il dolo. L'autovettura appartiene a una ragazza e non è assicurata contro tali tipi di eventi.