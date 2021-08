Ai domiciliari ma in casa aveva cocaina e materiale per confezionarla, denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente un 40enne del luogo, sottoposto agli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo nel corso di una perquisizione presso l'abitazione è stato trovato in possesso di 3 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di 4,50 grammi, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.