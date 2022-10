In casa oltre 7 chili di marijuana pronta per lo spaccio: in carcere un 49enne

BRINDISI - Aveva in casa 7,5 chili di marijuana, già dosata, pronta per essere spacciata. Per questo un 49enne di Brindisi, A.P., è stato arrestato dalla Squadra Mobile nella giornata di ieri (venerdì 30 settembre 2022). Nell’ambito di mirata attività d’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, al termine di un prolungato servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione dell'uomo, al rione Paradiso, numerose dosi di stupefacente pronto per essere ceduto. In attesa della convalida dell’arresto, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione della locale Procura della Repubblica.