In giro in auto con un coltello a serramanico: denunciato dai carabinieri

BRINDISI - In giro in auto con un coltello a serramanico: denunciato. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del luogo, per porto d'armi o oggetti atti a offendere. Il giovane, nel corso della notte (tra il 31 gennaio e il 1 febbraio), è stato controllato a bordo della sua autovettura e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri, nascosto all'interno del veicolo. L'arma è stata sottoposta a sequestro.

Nella serata del 30 gennaio, invece, gli stessi militari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne del luogo, per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza. L’uomo è stato controllato in una via del centro abitato alla guida di un'autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi nella circostanza di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica.