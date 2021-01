Auto sbanda e sbatte contro una serranda: incidente in via Appia

BRINDISI - Tanta paura per un incidente in via Appia, a Brindisi. E' accaduto questa mattina (18 gennaio), poco dopo le 7. Coinvolte due autovetture. Secondo una prima ricostruzione, una donna al volante di una Fiat Punto avrebbe sbandato per l'apertura dello sportello di un'altra vettura - una Lancia Ypsilon - parcheggiata.

La donna non ha potuto evitare lo sportello aperto, che è stato divelto. Sbandando, ha terminato la propria corsa contro la serranda di un negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118. Il rumore causato dall'impatto è stato avvertito da tutto il vicinato. La donna alla guida della Punto è stata trasportata al pronto soccorso, per accertamenti.