Auto in fiamme al Paradiso, rogo spento dai vigili del fuoco

L'incendio si è verificato verso le 4 di oggi, domenica 14 febbraio, in piazza Tommaseo

BRINDISI - Sono ancora da stabilire le cause dell'incendio che ha interessato una Fiat 600 parcheggiata in piazza Tommaseo al rione Paradiso. Intorno alle 4 di questa mattina, domenica 14 febbraio 2021, i vigili del fuoco del comando di Brindisi sono intervenuti per domare le fiamme. Sul posto, anche, la polizia di stato impegnata nell'accertare la natura del rogo.