Auto prende fuoco durante la marcia, il conducente fa in tempo a mettersi in salvo

BRINDISI - Paura a Brindisi alle prime luci dell'alba di questa mattina, venerdì 6 maggio 2022, dove, intorno alle 5:45, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per domare le fiamme che hanno, completamente, distrutto una Peugeot 3008. L'autovettura era in marcia sulla statale 7, altezza Ipercoop di Brindisi.

Il conducente si è fermato e ha fatto in tempo a mettersi in salvo prima che la macchina venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto l'immediato arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, eliminando eventuali perdite di sostanze infiammabili e staccando l' alimentazione dell'impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito.

Il traffico stradale è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto, anche, gli agenti della polizia di Stato.