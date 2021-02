Auto rubata nella zona della movida e ritrovata dopo una decina di ore

Gli agenti della sezione volanti hanno individuato il mezzo asportato nella serata del 20 febbraio in una zona nei pressi del teatro Verdi

BRINDISI - Macchina rubata in pieno centro, di sera, ma ritrovata nel giro di poche ore. Gli agenti della sezione volanti hanno recuperato il mezzo in una piazza della periferia di Brindisi. Il furto è avvenuto ieri sera, sabato 20 febbraio, con gli esercizi commerciali già chiusi. I ladri - o il ladro - hanno approfittato di un'auto parcheggiata, dimostrandosi anche temerari, visti i controlli anti-assembramento delle forze dell'ordine nelle zone della movida.

L'auto è stata rubata nei pressi del teatro Verdi a Brindisi, intorno alle 19. La proprietaria, una residente, se ne è accorta e ha sporto denuncia. Non è la prima volta che nella zona si registrano furti o atti di vandalismo, tanto che un comitato di residenti nel giugno 2020 ha incontrato prefetto e questore di Brindisi per denunciare la situazione. Adesso si registra un ennesimo caso, da aggiungere a quelli di cui si sono lamentati i residenti.

Questa volta però la situazione per la proprietaria del mezzo si è risolta nel migliore dei modi. L'autovettura è stata ritrovata questa mattina (21 febbraio) dai poliziotti della sezione volanti della Questura di Brindisi. Resta l'amaro in bocca per i residenti che, nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine anche con pattugliamenti serrati, hanno assistito all'ennesimo atto di degrado nella zona della movida.