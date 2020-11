Incendio nella notte a Brindisi: va in fiamme un'autovettura

BRINDISI - Il rogo è divampato e ha avvolto l'autovettura, una Fiat Punto. E' accaduto ieri sera (venerdì 6 novembre) intorno alle 11.30. Il mezzo, di proprietà di un brindisino, era parcheggiato in via Corsica. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora da accertare.