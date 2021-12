Avvocato accusato di stalking: dopo sette anni arriva l'assoluzione

BRINDISI - "Il fatto non sussiste": non ha perseguitato la ex ragazza, non l'ha mai maltrattata. Fine di un calvario giudiziario durato sette anni. E' soddisfatto il legale ostunese Angelo Brescia, assistito dai colleghi Vito Melpignano e Michele Conte. Ha dovuto aspettare, vedendosi imputato in quel Tribunale dove presta servizio, dove ogni giorno è lui ad assistere i clienti. Ma per una volta, suo malgrado, l'avvocato Brescia si è ritrovato a doversi difendere, da accuse pesanti per altro: quelle di stalking e maltrattamenti.

La vicenda comincia, per l'appunto, sette anni fa. L'avvocato ostunese chiude una relazione. Nel frattempo si innamora di un'altra donna, l'attuale compagna di vita, con la quale ha anche un figlio di tre mesi. La fine della relazione è burrascosa, non è mai facile in questi casi. Ma l'ex compagna fa di più: lo denuncia. I legali di Brescia, nelle memorie difensive, hanno mostrato la propria versione dei fatti: non è l'avvocato Brescia (nella foto sotto) lo stalker, ma è l'ex fidanzata che non si è fatta capace della fine di questa relazione.

Per la Procura di Brindisi il legale ostunese è colpevole, chiedono un anno per lui. Ma le arringhe difensive degli avvocati Melpignano e Conte dicono tutt'altro: ci sarebbe stata sì una lite refertata, ma l'avvocato Brescia è estraneo a quella vicenda. L'avvocato Brescia non ci sta, grida la propria innocenza, sceglie il rito ordinario: vuole dimostrare che i fatti non sono andati come indicato dalla denunciante, tutt'altro. Alla fine del processo, dopo l'escussione di venti testimoni, il 9 dicembre 2021 il giudice del Tribunale di Brindisi Simone Orazio assolve il legale ostunese perché "il fatto non sussiste".