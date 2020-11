Banda delle spaccate scatenata: doppio raid in centro

BRINDISI - Doppia spaccata a Brindisi questa notte ai danni di due negozi di abbigliamento e accessori della città. Il primo episodio si è verificato intorno alle 4 di questa mattina. Preso di mira il negozio di abbigliamento e pelletteria "Noha" situato in corso Umberto 70, a due passi da piazza Cairoli, in pieno centro.

Due individui con volti coperti da caschi, a bordo di uno scooter sono saliti sul marciapiede, a livello di una rientranza dove insiste il negozio e, in retromarcia, hanno sfondato la porta-vetrata di una vetrina. Una volta entrati hanno ripulito la vetrina portando via borse griffate e un completino, lasciando solo un paio di borse. Il titolare di una edicola che si trova lì accanto al negozio, poco prima delle sei ha visto i danni ed ha avvertito il titolare. Sull'accaduto indaga la Polizia.

Sempre questa notte, furto non consumato al negozio "Portico 12", situato in piazza Sedile. Il colpo, presumibilmente, perpetrato dagli stessi banditi in scooter, dato il modus operandi, non è andato, però, a segno. Già il 12 novembre i ladri avevano sfondato la porta d'ingresso del negozio portando via indumenti griffati. Da lì i malfattori si sono dileguati a bordo, appunto, di una moto, perdendo per strada parte della refurtiva. Sul primo furto ai danni di "Portico 12" indagano i carabinieri della compagnia di Brindisi. Sul secondo, la polizia

