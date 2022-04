Brindisi, in bicicletta investe una donna e si dà alla fuga

BRINDISI - Un ciclista ha investito una donna e poi si è dato alla fuga. E' accaduto intorno alle 10:45 di oggi, venerdì 22 aprile, a Brindisi, rione Santa Chiara. Il ciclista stava percorrendo via San Giovanni Bosco, quando ha investito una donna, un'insegnante.

La caduta è stata rovinosa per entrambi. Il ciclista ha inforcato nuovamente la bicicletta e si è dato alla fuga. E' intervenuto il 118, per soccorrere la donna. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Brindisi. La donna è stata trasportata in ospedale. Per lei qualche escoriazione.