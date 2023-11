Giovani donne vittime della gogna social: "Sono zingare che rapiscono i bambini"

BRINDISI – Straniere che rubano nelle case, avvicinano bambini offrendo loro pupazzi e caramelle con l’intenzione di rapirli, che viaggiano a bordo di una Bmw sospetta e che si aggirano per le strade di Brindisi con atteggiamento poco rassicurante. Questo è quanto sta girando sui social negli ultimi giorni, accompagnato da foto che ritraggono giovani donne, una anche incinta, che camminano per strada. Mostrandone il volto. I carabinieri, contattati da BrindisiReport, smentiscono tutto e in più aggiungono che in caserma non sono giunte denunce o segnalazioni riguardanti queste ragazze. Nessuno di coloro che sta diffondendo post sui social, tra Facebook (alcuni hanno centinaia di condivisioni) e Whatsapp, con foto delle donne, senza essere autorizzati a farlo, ha sporto denuncia contro di esse, tantomeno ha segnalato ai carabinieri episodi ritenuti pericolosi. Le inchieste si stanno svolgendo solo nel mondo virtuale con il risultato che si sta diffondendo il panico tra genitori e cittadini e si sta mettendo a rischio l’incolumità di alcune giovani donne che hanno la sola colpa di essere straniere senza fissa dimora.

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, alcuni bambini in classe hanno detto “Maestra lo sai che a Brindisi ci sono gli zingari che rubano i bambini?”. Ad oggi né a Brindisi né in Italia si contano casi in cui “gli zingari” hanno rapito bambini.

Le ragazze messe su Facebook e trasformate in mostri pericolosi, per puro caso, nei giorni scorsi sono state identificate dai carabinieri durante normali servizi di controllo del territorio, insieme ad altre decine di persone che quotidianamente vengono fermate e identificate dalle forze dell’ordine e risultano essere incensurate. Non hanno commesso alcun reato.

I post che le dipingono come ladre e rapitrici di bambini sono basati su semplici supposizioni e ne è la prova che in caserma non ci sono denunce. Alcuni raccontano addirittura che sono state prese a bastonate davanti a una scuola, che il bambino strappato alle loro braccia è finito in ospedale, ma nessuno ha raccontato i fatti o i timori ai carabinieri (più volte nominati nei post) mettendo nero su bianco quanto ha visto e permettendo alle forze dell’ordine di attivare eventuali servizi più approfonditi. Quale genitore pensa che l’incolumità del proprio figlio è a rischio e lo scrive solo su Facebook e non si rivolge a carabinieri o polizia? Davvero bastano i social per mettere in guardia o fare giustizia?

E perché una donna che cammina per strada solo perché “rom” o “nomade” o “zingara” deve essere ritenuta pericolosa? Perché invece per i continui furti in città, per lo spaccio tra giovani, per gli episodi di bullismo continui in città e per i tanti illeciti come anche l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nessuno vede qualcosa? Nessuno segnala sui Social o, meglio ancora, alle forze dell'ordine?