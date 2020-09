Calunnia aggravata, restano in carcere i due Fasanesi

BRINDISI - I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Fasano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Brindisi, nei confronti di Francesco Angelini, 42enne e Bartolomeo Abiuso, 31enne, entrambi di Fasano, attualmente detenuti nel carcere di Brindisi.

In particolare, i due, a seguito di attività d’indagine condotta nei mesi di giugno e luglio 2020, sono ritenuti responsabili del reato di calunnia aggravata continuata in concorso, per aver incolpato, pur sapendolo innocente, un pregiudicato di Fasano, malato terminale, poi deceduto. La calunni è stata è avvenuta sia direttamente all’autorità giudiziaria e successivamente in sede di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero.