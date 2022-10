Irregolarità in materia di sicurezza, "fermo nave" da parte della Capitaneria

BRINDISI - Nella giornata del 3 ottobre 2022, il personale del nucleo Port State Control – Flag State della Capitaneria di Porto di Brindisi e di Gallipoli, durante l’espletamento di un’ispezione prevista dal Memorandum of Understanding di Parigi ad una nave da carico battente bandiera camerunense, ha rilevato diverse irregolarità in materia di sicurezza della navigazione tra le quali anche gravi mancanze sulla preparazione dell’equipaggio e sulle procedure di sicurezza dell’abbandono nave.

Considerata l’importanza ai fini della sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, gli ispettori del nucleo Port State Control, sotto il comando del Capitano di Vascello (Cp) Fabrizio Coke, hanno emesso un provvedimento di “fermo nave” a carico del mercantile in questione che, pertanto, non potrà riprendere la navigazione prima che il nucleo Psc abbia verificato il ripristino dell’efficienza dei sistemi e, non da ultimo, la preparazione dell’equipaggio.

Tale attività di ispezioni si inserisce nel più ampio programma nazionale del comando generale del corpo Capitanerie di porto per far sì che le navi che approdano nel Paese rispettino le norme di sicurezza ed adottino tutti i possibili accorgimenti per la tutela dell’ecosistema marino e dell’ambiente in generale.