Cartoni in fiamme all'esterno del Dok, lievi ferite per un dipendente

BRINDISI - Un incendio di dubbia origine ha investito una massa di cartoni presenti all'esterno del supermercato Dok di via Sant'Angelo, a Brindisi, sul versante di via Pasquale Romano. Il fatto si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 17 agosto. Sono stati gli stessi dipendenti del market ad azionare gli estintori e domare le fiamme. Uno di loro è stato investito al volto da una vampata. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma è stata chiamata un'ambulanza del 118, che a scopo precauzionale ha trasportato l'uomo in ospedale.

Sul posto, anche, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, i cartoni sarebbero accatastati nella zona già dalla scorsa settimana in attesa di essere rimossi dalla ditta preposta. Sono, comunque, al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle due telecamere che inquadrano il punto preciso da dove ha avuto origine l'incendio.

La situazione, al momento, è sotto controllo ed i clienti presenti nel supermercato sono stati fatti uscire. Sul posto, infine, anche i tecnici della Asl per effettuare una verifica all'interno dello stabile e quelli di E-distribuzione per verifiche su una cabina elettrica privata investita dall’incendio.

