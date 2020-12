Mostra ai carabinieri un certificato assicurativo falso: denunciato

BRINDISI - Esibisce una polizza falsa ai carabinieri: denunciato. I militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 62enne del luogo, per uso di atto falso. L’uomo è stato controllato in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura e nonostante dai primi accertamenti il veicolo risultasse sprovvisto di copertura assicurativa Rca, lo stesso ha esibito un certificato assicurativo in corso di validità risultato poi falso. La polizza falsa è stata sequestrata.