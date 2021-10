In auto aveva un panetto di hashish e oltre tremila euro in contanti, arrestato

BRINDISI - I carabinieri della compagnia, sezione radiomobile Brindisi hanno arrestato un 38enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di oltre 100 grammi e della somma di 3.105 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente è stata sequestra e il denaro versato su un libretto in deposito giudiziario, mentre l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Brindisi.