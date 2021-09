Coinvolto in un incidente, guidava senza patente: denunciato

BRINDISI - Rimane coinvolto in un incidente e i carabinieri scoprono che guidava senza patente. Per la seconda volta in due anni. Finisce così nei guai un 31enne brindisino, denunciato per guida senza patente. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi, sezione radiomobile.

I militari sono accorsi sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso. Hanno così scoperto che il 31enne non aveva con sé la patente, anzi. Non l'ha mai conseguita. La stessa violazione era stata già stata contestata al medesimo contravventore nel mese di novembre 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.