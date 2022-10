Coltellata alla gola del cognato, condannato per tentato omicidio

BRINDISI - Sette anni e nove mesi di reclusione è la pena inflitta a un brindisino 46enne, accusato di aver accoltellato il cognato alla gola il 24 ottobre 2021, dopo una lite in famiglia. Francesco Tassone, questo il nome dell'imputato, doveva rispondere di tentato omicidio aggravato. Ieri, 27 ottobre 2022, a poco più di un anno di distanza, i giudici del Tribunale di Brindisi (presidente Maurizio Rubino, a latere Luca Scuzzarella, relatore Ambrogio Colombo) hanno emesso il verdetto. Il pm della Procura di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, aveva chiesto una condanna pari a otto anni di reclusione.

La difesa - l'imputato era rappresentato dall'avvocato Ladislao Massari - aveva chiesto la derubricazione del reato in lesioni. Tassone, infatti, aveva sostenuto di essere scivolato per le scale dell'abitazione del Villaggio Pescatori, andando così a colpire la vittima. Un incidente, dunque. Per la cronaca, imputato e vittima vivono tuttora sotto lo stesso tetto. Il Tribunale ha escluso l'aggravante dei futili motivi, resta quella della presenza di un minore. La coltellata è stata inferta alla presenza della figlia di Tassone. Il cantante neomelodico brindisino è stato infine dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena e in stato di interdizione legale, con esclusione della responsabilità genitoriale, si legge nel dispositivo della sentenza. Gli è stata riconosciuta la recidiva.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi un anno fa ricostruirono la vicenda nei seguenti termini: è il 24 ottobre 2021. Un uomo arriva in ospedale, al Perrino. Perde sangue, ha una ferita alla gola. L'intervento riesce, i medici poi sciolgono la prognosi. I militari vogliono capire che è successo. Una volta che la vittima si è ripresa, viene interrogata dai carabinieri. Il brindisino non è collaborativo, all'inizio. Parla sì di una lite, ma di una lite scoppiata con due estranei, due altri brindisini. Il motivo? Un parcheggio. Per gli investigatori, i conti non tornano. Interrogano anche l'amica che ha accompagnato la vittima al pronto soccorso. Controllano le macchie di sangue sui sedili dell'auto. Qui, arriva la svolta.

Grazie a testimonianze, intercettazioni riescono a capire cosa è successo il 24 ottobre 2021 in una casa del Villaggio Pescatori, a Brindisi. Tutto sarebbe scaturito da una lite tra zio - la vittima dell'accoltellamento - e nipote minorenne. Il primo avrebbe avuto da ridire sulla possibilità che la giovane andasse in discoteca, proprio in ragione della giovane età della ragazza. Quest'ultima avrebbe rintuzzato le idee dello zio, sarebbe scoppiata una prima lite. Stando ai racconti dei testimoni, la minorenne avrebbe riferito ai genitori quanto intercorso con il parente. Il padre della giovane - Francesco Tassone - non avrebbe accolto bene le idee dello zio in materia di educazione. Anche perché, è emerso nel processo, ci sarebbe stata una spinta ai danni della giovane.

I due, padre e zio, si sarebbero affrontati e Tassone, arma bianca alla mano (un coltello con lama ricurva di circa 20 centimetri), avrebbe inferto una coltellata all'altezza della giugulare della vittima. Il tutto sarebbe avvenuto nella rampa di scale del condominio dove abita Tassone. Questa, la ricostruzione degli investigatori. Che hanno condotto indagini lampo, tanto che il 5 novembre 2021, a pochi giorni dall'arrivo della vittima in ospedale, sono in grade di arrestare il presunto responsabile dell'accaduto. Il pm Montinaro richiede l'arresto al gip del Tribunale di Brindisi, Tea Verderosa, la quale conferma. Il cerchio si è stretto. Poi ci sarà il processo e si arriverà alla condanna di ieri a carico di Tassone.