Comincia il processo per l'omicidio del 19enne Giampiero Carvone

BRINDISI - Si è tenuta oggi, martedì 18 aprile 2023, la prima udienza del processo relativo all'omicidio di Giampiero Carvone. Si è svolta presso il Tribunale di Brindisi, corte d'assise (presidente Maurizio Saso, a latere Simone Orazio). L'unico imputato per il delitto avvenuto la notte del 10 settembre 2019, al rione Perrino, è il 27enne Giuseppe Ferrarese, difeso dagli avvocati Cosimo Lodeserto ed Emanuela De Francesco. Oltre al 27enne, c'è un altro imputato, estraneo all'omicidio. Si tratta del 54enne Orlando Carella, difeso da Giuseppe Guastella, accusato di minacce nei confronti della testimone chiave, affinché coprisse Ferrarese, e di favoreggiamento. Il pm è Carmen Ruggiero della Dda di Lecce. La famiglia di Carvone è parte civile nel processo ed è rappresentata dall'avvocato Marcello Tamburini. Oggi sono state dibattute alcune questioni preliminari. La corte ha ammesso le prove, come richiesto dall'accusa e dalla difesa. La prossima udienza è stata fissata per martedì 23 maggio, quando saranno escussi i testi del pm.

I due imputati sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, nel corso dell'udienza preliminare che si è tenuta il 14 marzo scorso, presso l'aula bunker del capoluogo salentino. Ferrarese è stato arrestato il 26 giugno 2022, quando la polizia ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce, Giulia Proto. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Brindisi, diretta dal vicequestore Rita Sverdigliozzi. Il giovane brindisino è accusato di omicidio aggravato dal fine di agevolare le attività del clan brindisino della Scu capeggiato da Andrea Romano e di porto illegale in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65. Per gli inquirenti il movente viene individuato in un "furto d'auto e del successivo danneggiamento della stessa - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - dovuto ad un sinistro stradale, furto perpetrato in danno di persone 'sbagliate'". Il 19enne sarebbe morto "fondamentalmente per avere fatto l''infame' - scrive ancora il gip - avendo riferito ad un uomo di spessore, assai temuto, i nomi dei suoi complici nel furto", tra cui proprio Giuseppe Ferrarese.