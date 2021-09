Controlli alla circolazione: alla guida alticci e senza patente, tre denunce

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà tre persone.

In particolare, un 18enne e un 42enne, entrambi del luogo, per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. In particolare, in distinti controlli alla guida delle rispettive autovetture appartenenti a loro familiari sono stati trovati in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi nella circostanza di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica. Le patenti di guida sono state ritirate ed i veicoli affidati ai legittimi intestatari;

Mentre, un 31enne del luogo per reiterazione nella guida senza patente. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty appartenente a un familiare, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, reiterando la medesima condotta già contestata nel biennio. Il mezzo è stato restituito al proprietario.