Terremoto in Tribunale, sei arresti per corruzione: ci sono anche magistrati

BRINDISI - Terremoto nel Tribunale di Brindisi e a Francavilla Fontana: professionisti e magistrati della sezione Fallimentare sono stati coinvolti questa mattina (28 gennaio) in un'operazione della Guardia di Finanza, operazione disposta dalla Procura di Potenza. Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari: questa l'ipotesi. In carcere Massimo Bianco, imprenditore francavillese; Francesco Pepe Milizia, commercialista francavillese; Gianmarco Galiano magistrato originiario di Latiano. Ai domiciliari: Federica Spina; Francesco Bianco, avvocato francavillese; Annalisa Formosi, ingegnere di Francavilla Fontana. Altri due magistrati sarrebbero indagati a piede libero.