Ai domiciliari, sorpresi fuori dall'abitazione: denunciate due persone

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà, per evasione, un 24enne e un 30enne del luogo, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. In particolare, a seguito di distinti specifici controlli, i due sono stati sorpresi all’esterno delle proprie abitazioni, senza autorizzazione rispettivamente nelle giornate del 3 e 4 aprile.