E' ai domiciliari ma se ne va in giro per la città: arrestato

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all'arresto di un 35enne del luogo, per il reato di evasione. In particolare, l'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione intento a circolare per le vie della città. L'arrestato, al termine delle formalità rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, per continuare l'espiazione della pena detentiva domiciliare cui era sottoposto.