Evade dai domiciliari e va in giro in auto con un amico, arrestato

BRINDISI - I carabinieri della locale compagnia-sezione radiomobile hanno arrestato un 26enne del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, il giovane è stato sorpreso dai militari mentre andava in giro in auto con un amico, un 40enne di Brindisi, alla guida dell'autovettura. Il 26enne è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso la sua abitazione per continuare la misura cautelare cui era sottoposto, così come disposto dall’autorità giudiziaria. Il conducente del veicolo è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale.