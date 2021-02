E' ai domiciliari ma non si fa trovare in casa per due volte

Dopo i controlli dei carabinieri finisce nei guai un 34enne del luogo, denunciato in stato di libertà per evasione

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato stato libertà per evasione un 34enne del luogo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare, l'uomo, in seguito ai controlli effettuati in due diverse circostanze nella giornata del 16 febbraio scorso, non è stato trovato in casa.