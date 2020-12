Donna colta da malore sulla nave da crociera: soccorsa dalla Capitaneria di porto

BRINDISI - Donna colta da malore e soccorsa dagli uomini della Capitaneria di porto di Brindisi. Alle ore 18.25 di ieri, la sala operativa della Capitaneria di porto di Brindisi è stata allertata per la necessità di sbarcare un marittimo colto da malore a bordo della nave da crociera "Costa deliziosa", presente alla fonda nelle acque antistanti il porto Brindisi. La macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata dal personale di turno in sala operativa che ha provveduto a inviare, in assistenza alla nave, la dipendente motovedetta Cp 844, il cui equipaggio ha proceduto al trasbordo in sicurezza del marittimo.

Alle 20 la Cp 844 ha ormeggiato presso la banchina di fronte la sede della Capitaneria di porto di Brindisi e ha proceduto all'immediato sbarco del marittimo, una donna di 24 anni di nazionalità italiana, probabilmente colta da un attacco di appendicite. La donna è stata presa in cura dal personale medico del 118 - già presente in banchina. Poi è stata trasportata presso l'ospedale Perrino per i dovuti accertamenti sanitari.



Le attività poste in essere rientrano nelle specifiche competenze attribuite alla Guardia Costiera italiana nell'ambito della convenzione internazionale di Amburgo 1979, afferente la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana in mare. Si ricorda che è sempre operativo 24 ore su 24 il numero telefonico di emergenza 1530 nonché l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70, al fine di segnalare all'autorità marittima ogni evento occorso in mare.