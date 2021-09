Incidente in via Appia, uno dei conducenti positivo ad alcol e drug test

BRINDISI - Dopo l'incidente del 30 agosto uno dei conducenti coinvolti è stato sottoposto ad alcol test e drug test: è risultato positivo a entrambi. L'incidente è avvenuto in via Appia, a Brindisi, tra una Ford Fiesta e una Fiat Punto (nella foto sopra, una delle due auto coinvolte). I carabinieri della compagnia di Brindisi, sezione radiomobile, al termine degli accertamenti hanno denunciato uno dei conducenti, un 38enne brindisino, per guida sotto l'influenza dell'alcool e da sostanze stupefacenti.

Nel sinistro sono rimasti feriti in due. Coinvolte anche auto in sosta. Il 38enne brindisino è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi e sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dello stato di ebrezza alcolica e all'eventuale uso di sostanze stupefacenti. E' risultato positivo all'etanolo per un valore di 1,5 G/L e all'uso di cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata e l'autovettura sottoposta a fermo amministrativo.