Marijuana e armi nel terreno dei Brandi: due assoluzioni in abbreviato

Droga e armi in un fondo, nelle campagne di Brindisi, fondo che era nella disponibilità dei fratelli Brandi. Il loro nome a Brindisi è noto. Ed è noto anche a investigatori e magistrati: sono ritenuti esponenti di spicco della criminalità organizzata brindisina, la Scu del capoluogo adriatico. Il 9 dicembre 2016, durante una perquisizione, i carabinieri trovano diverse armi e poco più di 13 chili di marijuana in località Muscia, agro di Brindisi. Oggi, 27 settembre 2022, si definisce la posizione di due imputati, che hanno optato per il rito abbreviato. Il gup del Tribunale di Lecce, Laura Liguori, ha assolto Michele Patronelli (39enne brindisino), difeso dall'avvocato Giuseppe Guastella, e Francesco Giovanni Brandi (53enne brindisino), difeso dall'avvocato Ladislao Massari. Sono assolti "per non aver commesso il fatto". Andrà a dibattimento, invece, il 67enne brindisino Raffaele Giuseppe Brandi.

I fatti: è il dicembre 2016, a fine ottobre i carabinieri della compagnia di Brindisi hanno fatto scattare l'operazione Last Travel, che aveva scoperchiato un giro di droga. Il nome "Brandi" compare nell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione, ma i fratelli non erano indagati. Seguendo gli spostamenti di due indagati, i militari individuano l'abitazione di un brindisino in contrada Muscia. Il 9 dicembre dello stesso anno scatta la perquisizione, i militari sono coadiuvati dalle unità cinofile. Il "bottino" dei carabinieri è imponente: 13 chilogrammi di marijuana, 61 detonatori con miccia d'innesco, un cannocchiale di precisione, una pistola "Beretta" calibro 7.65, denunciata quale oggetto di furto il 23 settembre 2014 presso la stazione dei carabinieri di Carovigno, una pistola "Smith & Wesson" calibro 38 con matricola abrasa.

E ancora: un fucile "Benelli" calibro 12, risultato oggetto di furto denunciato il 25 settembre 2014 presso la stazione dei carabinieri di Latiano, una pistola "Beretta" calibro 6.35, denunciata oggetto di furto il 16 luglio 2013 presso la stazione dei carabinieri di Carovigno, una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, una carabina "Winchester" cal. 270 senza matricola, 1072 cartucce calibro 12, 12 munizioni calibro 6.35, 36 munizioni calibro 270 win, 34 munizioni cal. 9, 164 munizioni cal. 7.65, 79 munizioni calibro 38 special. Raffaele Brandi viene arrestato in flagranza. Le accuse sono pesanti. C'è anche l'aggravante mafiosa. I fratelli Brandi e Patronelli sono accusati di aver nascosto quasi otto chili di marijuana, confezionata in 15 involucri di cellophane. Poi, solo i fratelli sono accusati di aver nascosto altri sei chili scarsi di marijuana. E poi, le armi: detenute illegalmente, alcune provento di furto, tre con matricola abrasa, come già visto.

Ma le accuse non bastano, per il giudice non ci sono elementi univoci che possano ricondurre oltre ogni ragionevole dubbio droga e armi ai due imputati. Ci sono sì le impronte di Patronelli e Francesco Giovanni Brandi su dei reperti, degli involucri contenenti la marijuana. E' quanto ha chiarito una perizia. Per il giudice Patronelli poteva non essere a conoscenza del contenuto degli involucri, o averli toccati prima che contenessero marijuana. Stesso discorso, per l'altro imputato che ha scelto il rito abbreviato. In conclusione, con gli elementi e indizi a disposizione si deve assolvere i due imputati per non avere commesso il fatto.