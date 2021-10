Cocaina e hashish nascoste nella scarpiera, 30enne finisce ai domiciliari

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo, nascosti in una scarpiera, 0,6 grammi di cocaina e 28 grammi di hashish, suddivisi in dosi.

Sequestrati, poi, la somma contante di 185 euro ritenuta provento illecito, nonché vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.