E' ai domiciliari, ma si fa trovare fuori casa: denunciato

BRINDISI - Evade dagli arresti domiciliari: 20enne brindisino denunciato. A Brindisi, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto, per evasione. In particolare, il giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di un controllo è stato notato all'ingresso della palazzina dove risiede senza alcuna autorizzazione.